Федерация бокса США отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян и белорусов

Федерация бокса США отказалась от участия в женском и мужском чемпионатах мира по боксу, которые пройдут этой весной, из-за допуска на них спортсменов из РФ и РБ.

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USA Boxing (Федерация бокса США) заявила, что отказывается от участия в женском и мужском чемпионатах мира по боксу, который пройдут этой весной Индии и Узбекистане. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте организации в среду.

«USA Boxing не будет участвовать в чемпионатах мира IBA-2023 среди женщин и мужчин», - говорится в тексте сообщения.

Объясняя отказ от участия в турнирах, федерация озвучила ряд претензий к Международной ассоциации бокса (IBA) и ее президенту Умару Кремлеву, который является уроженцем России. В частности, по мнению USA Boxing, организация нарушила санкции МОК, разрешив спортсменам из РФ участвовать в турнире в Марокко в 2023 году под своим национальным флагом.

«Ожидается, что российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира IBA под своим флагом», - предположили в федерации.

Ранее российский боксер Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO. Россиянину потребовалось восемь раундов, чтобы победить британца Энтони Ярда, который смог подняться после тяжелого нокдауна, однако из угла спортсмена на ринг было брошено полотенце.