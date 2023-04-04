Financial Times: в НАТО признали игнорирование заявки Украины на вступление в альянс

Военно-политический блок не может предложить Киеву членство в ближайшее время.

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В НАТО признают, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов стран - членов альянса.

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», - приводит газета слова одного из своих собеседников.

В издании добавили, что военно-политический блок не может предложить Киеву членство в ближайшее время. Отмечается, что позиция членов альянса вызывает все большее раздражение у киевских чиновников.

Сегодня Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса. До недавнего времени вступление в НАТО этой страны блокировала Турция. Анкара обвиняла ее, а также Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе 4 и 5 апреля пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО.