Белорусские военные отрабатывают артиллерийские и ракетные удары в ходе проверки боеготовности

Контрольные занятия с воинскими частям и подразделениями ракетных войск и артиллерии проводятся на Осиповичском полигоне.

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Вооруженные силы Белоруссии отрабатывают ракетные и артиллерийские удары в ходе проверки боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства этой страны.

«На Осиповичском полигоне в рамках полевого выхода проводятся контрольные занятия с воинскими частями и подразделениями ракетных войск и артиллерии Северо-Западного оперативного командования вооруженных сил Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии добавили, что в тандеме с артиллерией активно используются беспилотники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на российском полигоне начато обучение белорусских расчетов ОТРК «Искандер». Также он сообщил о передаче белорусским военным ОТРК «Искандер-М», который способен вести стрельбу ядерными ракетами.

В то же время сообщается о том, что на Высшем госсовете Союзного государства будут приняты решения по интеграции России и Белоруссии.