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Путин: ушедшие из РФ компании «бойцами» назвать нельзя

Дмитрий Трунов
14:54 04.04.2023
Так президент отреагировал на слова губернатора Московской области Андрея Воробьева о замещении зарубежных компаний.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России высказал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в России после начала СВО. Это произошло во время совещания Госсовета, в ходе которого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал о замещении зарубежных компаний, ушедших с отечественного рынка.

«Сегодня большинство иностранных компаний, их около 200, тоже работают стабильно. Пара-тройка ушли, но "отряд не заметил потери бойца". Будем вместе с правительством РФ искать им достойную замену», - сказал Воробьев.

Президент сразу же отреагировал.

«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя», - сказал Владимир Путин.

Глава государства прибыл во вторник, 4 апреля, в Тулу и посетил там завод «Тулажелдормаш». Общаясь с сотрудниками предприятия, президент напомнил о риске, на который пошла страна, когда запрещала импорт еды из недружественных стран.

«Но в итоге на наш рынок вышла отечественная продукция, которая еще и выше по качеству, чем западная», - сказал он.

По словам президента, в итоге сегодня сельское хозяйство в России - не «советский колхоз», а высокотехнологичная отрасль. Путин напомнил, что со временем российский продовольственный экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился.

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