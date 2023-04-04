Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России

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Президент Владимир Путин отметил рост экспорта сельскохозяйственной продукции из России.

«Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился», - сказал глава государства во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Путин отметил, что сегодня сельское хозяйство в России является не «советским колхозом», а высокотехнологичной отраслью. Он подчеркнул, что если раньше Россия закупала окорочка, то сегодня отечественная продукция гораздо более конкурентоспособная, в частности, российская свинина продается на мировых рынках.

Глава государства также заявил, что реальная зарплата россиян должна вырасти на 3-5%. Сегодня Путин прибыл в Тулу, где посетил завод «Тулажелдормаш». Кроме того, президент провел заседании президиума Госсовета РФ по развитию промышленности, где отметил высокое качество отечественной сельхозпродукции, а также указал на рост производства этой продукции и ее экспорта.