Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу

Российский президент посетит одно из системообразующих предприятий страны - завод «Тулажелдормаш», а также проведет в режиме видеоконференции заседание президиума Госсовета.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. Об этом сообщает ТАСС.

У главы государства намечены визит на завод «Тулажелдормаш» - предприятие, которое включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также заседание президиума Государственного совета Российской Федерации.

Ранее в Кремле сообщили, что заседание президиума Госсовета российский лидер проведет в режиме видеоконференции. Темой станет развитие промышленности страны в условиях санкций. Отмечалось, что с докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин и вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ожидается, что на заседании будут представлены предложения по изменению объемов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития, снижению рисков технологического отставания, а также подготовке высококвалифицированных кадров по наиболее приоритетным направлениям.