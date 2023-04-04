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В Красноярском крае подтвердили, что сын главы региона Артем Усс находится в России

Анна Касаткина
14:48 04.04.2023
Ранее Артем Усс рассказал РИА Новости, что ему пришлось совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, так как он не верит в объективность правосудия.
В Красноярском крае подтвердили, что сын главы региона Артем Усс находится в России
© Фото: SuperStock, GlobalLookPress
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Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем находится в России. Эту информацию «Звезде» подтвердил пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

«Да, я могу подтвердить вам», - ответил он на просьбу телеканала подтвердить, что Артем Усс находится в России.

На вопрос о том, есть ли информация о дальнейших планах мужчины, Зыблев ответил: «Пока нет».

Ранее Артем Усс в интервью РИА Новости рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Италии, так как не верит в справедливость правосудия и считает, что суд проявил к нему «политическую ангажированность».

Сына красноярского губернатора задержали в Италии 23 марта по обвинению Вашингтона в отмывании денег и уклонении от санкций. Его ждала экстрадиция в США. По данным итальянских СМИ, Уссу удалось сбежать из-под ареста по поддельным документам на частном самолете.

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