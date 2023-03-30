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Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии

Елизавета Потейчук
14:21 30.03.2023
По данным итальянского издания, россиянин решил воспользоваться услугами группы людей, предположительно, из стран Восточной Европы.
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
© Фото: ТРК "Звезда"
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Некая группа людей из шести-семи человек якобы поспособствовала побегу из-под ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом информирует итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По данным газеты, в действии якобы были задействованы минимум четыре автомобиля. Согласно предположениям следователей, россиянин решил воспользоваться услугами группы людей, предположительно, из стран Восточной Европы, чтобы покинуть Италию. Минимум две машины, которые обладали высокой мощностью, могли бы быстро доставить Усса за границу, пишет газета.

Ранее газета La Repubblica информировала, что Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельным документам. Напомним, в октябре прошлого года в США выдвинули подозрение Уссу в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA для потребителей в России и Китае.

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