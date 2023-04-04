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Маск изменил логотип Twitter

Сергей Лебедев
01:46 04.04.2023
Синюю птицу заменили на изображение собаки Доге из известного интернет-мема.
Маск изменил логотип Twitter
© Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американский сервис микроблогов Twitter, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, сменил логотип. Теперь вместо привычной синей птицы пользователи видят изображение собаки Доге из известного интернет-мема.

«Как и обещал», - написал накануне вечером Илон Маск, приложив скриншот с предложением купить Twitter и поменять логотип на Доге.

Напомним, в феврале владелец Twitter «назначил» генеральным директором компании пса по кличке Floki. Маск пошутил, что собака породы сиба-ину отлично разбирается  в цифрах и идеально подходит для этой работы.

Главой соцсети миллиардер стал в октябре прошлого года. Спустя время он начал разоблачать компанию. В ноябре Маск передал СМИ внутреннюю переписку компании, подтверждающую подавление свободы слова.

В минувшем январе стало известно об увольнении 80% сотрудников Twitter. На работе осталась 1,3 тысячи сотрудников из 7,5. 

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