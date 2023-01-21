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Twitter потерял 80% сотрудников после прихода Илона Маска

Анастасия Бобылева
04:57 21.01.2023
Сейчас в компании работает 1,3 тысячи человек, в то время как до прихода Илона Маска там было 7,5 тысяч сотрудников.
Twitter потерял 80% сотрудников после прихода Илона Маска
© Фото: Omar Marques Keystone Press Agency Globallookpress
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Twitter сократил 80% штатных сотрудников после приобретения компании миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на документы компании.

Сейчас в компании всего 1,3 тысячи работников, а до прихода Маска было 7,5 тысяч. Указано, что из них 75 сейчас в отпуске.

Инженеров в Twitter осталось около 550 человек. Один из уволенных сотрудников заявил, что в таком составе обслуживать социальную сеть при внедрении новых функций будет проблематично. Впрочем, Илон Маск постарался стабилизировать ситуацию - он привлек к работе 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla и SpaceX.

Ранее миллиардер поинтересовался у пользователей, стоит ли ему вовлекаться в политику. Он создал в Twitter опрос, предполагающий два варианта ответа - «держаться в стороне от политики» или «продолжать стрелять себе в ногу». Большинство пользователей выбрали второй вариант.

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