Илон Маск рассказал о «назначении» пса новым гендиректором Twitter
Новым гендиректором компании станет пес по кличке Floki. Он уже поставил свою первую «печать» в виде следов от лап на документы.
© Фото: Elon Musk, Twitter
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск опубликовал на своей страничке в соцсети Twitter фото нового гендиректора компании. Должность занял пес по кличке Floki.
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — следует из подписи к фото в Twitter.
Как видно на фото, это собака породы сиба-ину. На столе перед псом лежат бумаги с «печатью» в виде следов от лап и заполненной графой «имени» с кличкой животного Floki. В 2021 году Маск опубликовал в Twitter фото своего нового питомца этой же породы и кличкой Floki.
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