В стране и мире Илон Маск рассказал о «назначении» пса новым гендиректором Twitter Вероника Волосунова Новым гендиректором компании станет пес по кличке Floki. Он уже поставил свою первую «печать» в виде следов от лап на документы. © Фото: Elon Musk, Twitter Читайте нас на: Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск опубликовал на своей страничке в соцсети Twitter фото нового гендиректора компании. Должность занял пес по кличке Floki. «Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — следует из подписи к фото в Twitter. Как видно на фото, это собака породы сиба-ину. На столе перед псом лежат бумаги с «печатью» в виде следов от лап и заполненной графой «имени» с кличкой животного Floki. В 2021 году Маск опубликовал в Twitter фото своего нового питомца этой же породы и кличкой Floki. «Он идеально подходит для этой работы», — отметил Маск. © Elon Musk, Twitter Напомним, Илон Маск стал главой Twitter в октябре прошлого года. В первом своем твите как владелец компании он написал «птичка на свободе». А спустя время начал разоблачать компанию. В ноябре Маск передал СМИ внутреннюю переписку компании, которая подтверждает подавление свободы слова в США. В январе нынешнего года стало известно об увольнении 80% сотрудников компании. Если до прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч сотрудников, то сейчас осталось 1,3 тысячи человек. Экспертное мнение и аналитика