Моравецкий сообщил о вступлении Финляндии в НАТО

Таким образом, в Североатлантический альянс теперь входит 31 государство.

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Финляндия стала членом НАТО, написал на своей странице в Twitter польский премьер Матеуш Моравецкий.

Следует отметить, что в настоящий момент официального сообщения по этому поводу от Североатлантического альянса пока нет.

«Финляндия теперь в НАТО! Поздравляю! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», - написал Моравецкий.

Накануне генеральный секретарь военно-политического блока сообщал, что после того, как Финляндия станет участницей НАТО, ее государственный флаг будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в ряды стран - участниц НАТО посягательством на безопасность Российской Федерации.