Столтенберг сообщил, что завтра Финляндия вступит в НАТО

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Финляндию будут встречать как новую участницу Североатлантического альянса во вторник, 4 апреля. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что государственный флаг Финляндии поднимут завтра в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Завтра мы будем приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО... Это сделает Финляндию безопаснее, а альянс - сильнее», - сказал Столтенберг.

Напомним, что в начале июля прошлого года страны - участницы НАТО подписались под протоколами о присоединении Хельсинки и Стокгольма к Организации Североатлантического договора.

В середине прошлого месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выражают сожаление в связи с будущим членством Финляндии в НАТО. Он отмечал, что у Москвы с Хельсинки нет споров и что с российской стороны не исходит никаких угроз.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что РФ ответит на вступление Финляндии в НАТО укреплением военного потенциала на западе и северо-западе.