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Россиянам запретили приобретать недвижимость в Литве

Анна Назайкина
13:18 04.04.2023
Исключение будет сделано, в частности, для граждан РФ, у которых есть постоянный вид на жительство.
Россиянам запретили приобретать недвижимость в Литве
© Фото: Alexander Welscher, dpa, GlobalLookPress
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Сейм Литвы во время заседания проголосовал за то, чтобы запретить россиянам покупать недвижимость в стране.

Следует отметить, что за принятие закона отдали голоса 76 парламентариев, против оказались 13 депутатов, еще 34 воздержались.

Исключение будет сделано для граждан РФ, у которых есть постоянный вид на жительство. Также запрет не коснется тех россиян, кто приобретает недвижимость в Литве в качестве наследства.

В последнее время политика Вильнюса в отношении Москвы характеризуется все более недружественными шагами практически во всех сферах. Так, в сентябре прошлого года Литва запретила въезд российским гражданам с шенгенскими визами любых стран. Ограничения были введены для внешней границы Европейского союза.

В январе 2023 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал идею введения «ментального карантина» для русской культуры. По его мнению, Россия использует культуру в качестве оружия.

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