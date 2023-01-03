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Министр культуры Литвы предложил ввести мораторий на русскую культуру

Игнат Далакян
20:08 03.01.2023
Министр культуры Литвы считает, что Россия якобы «сознательно использует культуру как оружие».
Министр культуры Литвы предложил ввести мораторий на русскую культуру
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить в своей стране мораторий на русскую культуру.

«Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», - сказал Кайрис в эфире национального телевидения LRT.

Как сообщил министр культуры Литвы, он не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, однако предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что «нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Достоевского и Чайковского». По словам главы российского государства, отмена культуры не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре.

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