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Литва закрыла границы для россиян

Ирина Елагина
20:48 13.09.2022
Парламент Литвы продлил действие чрезвычайного положения в приграничных районах с Россией и Белоруссией и закрыл въезд в страну для россиян.
Литва закрыла границы для россиян
© Фото: Raimund Franken http imagebroker.com #search Globallookpress
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Сейм Литвы продлил до середины декабря действие режима чрезвычайного положения в приграничных с Россией и Белоруссией регионах с закрытием границ для граждан России, кроме исключительных случаев. Решение опубликовано на официальном сайте литовского парламента. 

«Сейм еще раз продлил действие режима чрезвычайного положения в Литве, введенного 28 июня, срок которого истекает 15 сентября. Чрезвычайное положение вводится с 00:00 16 сентября по 24.00 16 декабря», - говорится на сайте сейма.

Постановление регламентирует, что особый режим затронет приграничную полосу с Калининградской областью и Белоруссией, а также пункты пограничного контроля вне приграничной полосы.

Статья вторая Положения вводит ужесточение визового режима для россиян с «ограничениме передвижение граждан Российской Федерации через внешнюю границу Европейского Союза».

«Государственная пограничная служба при Министерстве внутренних дел Литовской Республики обеспечивает пропуск через внешнюю границу Европейского Союза на территорию только граждан Российской Федерации, отвечающих критериям, установленным Правительством Литовской Республики», - сообщается в тексте документа.

Напомним, что решение об ужесточении визового режима с Россией было принято в Праге на саммите министров иностранных дел ЕС и вступило в силу с 12 сентября.

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