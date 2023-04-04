Путин заявил, что в России не ожидается роста тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года

По словам президента России, индексацию лета 2023 года сдвинули на декабрь 2022-го, а индексацию января 2024 года сдвинули на лето 2024 года.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что рост тарифов ЖКХ в стране «сдвинут» на полтора года - власти перенесли индексацию на более позднее время.

Он заявил это на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш» в Туле.

«Если платежи не будут вообще подрастать, у нас сфера ЖКХ разрушится, потому что не будет доходов, а из чего тогда ее содержать?» - заметил Путин.

При этом, по словам президента, есть другой способ облегчить платежи. Для этого индексацию лета 2023 года сдвинули на декабрь 2022-го, а индексацию января 2024 года сдвинули на лето 2024 года.

Ранее Владимир Путин посмертно наградил погибшего в ходе теракта в Петербурге русского писателя и военкора Владлена Татарского орденом Мужества.