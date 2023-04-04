Шойгу: ВС РФ продолжают освобождение Донбасса, боевые действия развиваются планомерно
Российские военные продолжают освобождать Донбасс, заявил 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.
Он также перечислил военную технику иностранного производства, которую потеряли украинские вооруженные формирования с начала года. Поражено 14 пусковых установок американской РСЗО HIMARS, 59 буксируемых гаубиц калибра M-777, 13 американских САУ Paladin.
Шойгу также напомнил о передаче Белоруссии комплекса «Искандер-М», способного использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.