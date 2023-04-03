После сильного землетрясения на Камчатке в некоторых зданиях появились трещины

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений зданий нет.

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После землетрясения в Петропавловске-Камчатском в некоторых зданиях появились трещины и обвалилась штукатурка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«К настоящему моменту, по докладам старших оперативных групп, жертв и разрушений зданий нет. Вместе с тем имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях», - передает РИА Новости слова врио начальника ГУ МЧС РФ по региону Юрия Карташева.

На опубликованных кадрах видно, как в момент землетрясения дрожат стены и падают предметы. А после подземных толчков на стенах образовались разломы.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что магнитуда землетрясения составила 6,9. Подземные толчки произошли на расстоянии 48 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 99,5.