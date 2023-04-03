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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Максим Крюков
07:12 03.04.2023
На опубликованных кадрах видно, как в домах потрескались стены, а с полок магазинов попадали товары.
© Видео: live_41, Telegram © Фото: live_41, Telegram
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В Петропавловске-Камчатском произошло сильное землетрясение. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков достигла 6,9.

На кадрах, опубликованных очевидцами происшествия, видно, как с полок магазинов упали товары, а в подъездах некоторых домов отвалилась плитка. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН также сообщал о природном катаклизме магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным исследователей, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5.

Ранее сейсмологи EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 к северу от Индонезии. На карте видно, что землетрясение произошло в 80 километрах к северу от побережья Индонезии на глубине около 30 км. Ближайший город к месту природного катаклизма - Бирма, информации об ощутимости землетрясения не поступала.

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