В стране и мире Пришедший на встречу с военкором Татарским мужчина рассказал подробности взрыва в Петербурге Игнат Далакян Пострадавший мужчина выразил низкий поклон работникам медицинской службы, оказавшим ему помощь. © Видео: Телеканал "78" © Фото: Телеканал "78" Читайте нас на: Пострадавший при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга Евгений Володин рассказал подробности произошедшего. «Я общался со своим земляком, царство ему небесное, Владленом Татарским. Успел задать ему пару вопросов, потом произошел хлопок, и вместе со всеми вышел на улицу, на набережную», - рассказал пострадавший. По словам мужчины, скорая помощь и сотрудники полиции приехали оперативно. Пострадавший выразил благодарность сотрудникам медицинской службы. «Начиная с врачей скорой помощи, девушкой и молодой человек, и заканчивая коллективом Мариинской больницы - это просто святые люди. Низкий поклон!», - сказал мужчина. Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали гибель военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, журналисты из Российской Федерации постоянно подвергаются угрозам расправы и травле. Экспертное мнение и аналитика