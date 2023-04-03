Эрдоган: двери для американского посла в Турции закрыты
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его две закрыты для американского посла Джеффри Флейка, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он также отметил, что дипломат «должен знать свое место».
«Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты»,- цитирует газета Star слова Эрдогана.
Напомним, выборы президента должны состояться 14 мая этого года. Главным конкурентом Реджеп Тайип Эрдогана станет лидер главной оппозиционной партии Турции - Народно-Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
По данным социологических опросов, в настоящий момент небольшое преимущество имеет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.