В стране и мире Эрдоган: двери для американского посла в Турции закрыты Сергей Лебедев Турецкий лидер разозлился из-за встречи дипломата с оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах президента. © Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его две закрыты для американского посла Джеффри Флейка, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он также отметил, что дипломат «должен знать свое место». «Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты»,- цитирует газета Star слова Эрдогана. Напомним, выборы президента должны состояться 14 мая этого года. Главным конкурентом Реджеп Тайип Эрдогана станет лидер главной оппозиционной партии Турции - Народно-Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. По данным социологических опросов, в настоящий момент небольшое преимущество имеет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Экспертное мнение и аналитика