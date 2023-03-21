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Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Сергей Лебедев
16:36 21.03.2023
Выборы главы государства должны состояться 14 мая этого года.
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, GlobalLookPress
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Турецкий президент и единый кандидат от «Республиканского альянса» Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на выборах главы государства. Соответствующее заявление подано в Высший избирательный совет, сообщает Haberturk

Выборы должны состояться 14 мая этого года. Главным оппонентом Эрдогана станет лидер главной оппозиционной партии Турции - Народно-Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. При этом Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, не считает свой возраст фактором, препятствующим участию в выборах.

При этом он признал, что у людей «есть основания» ставить вопрос о его возрасте.

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