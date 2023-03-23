Оппонент Эрдогана выдвинут кандидатом на пост президента Турции

© Фото: Alp Eren Kaya, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Турции лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу был официально зарегистрирован как кандидат на пост президента страны. Ему выражают поддержку шесть оппозиционных турецких партий, которые надеются, что Кылычдароглу сумеет одержать победу над действующим главой государства Реджепом Тайпом Эрдоганом на предстоящих выборах.

По данным местного телеканала TRT Haber, у Центральной избирательной комиссии республики не возникло никаких вопросов касательно документов, которые представил Кылычдароглу и выдвинувшие его партии. Теперь политик сможет начать свою предвыборную кампанию.

Ранее стало известно, что турецкий президент и единый кандидат от «Республиканского альянса» Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут кандидатом на выборах главы государства. Соответствующее заявление подано в Высший избирательный совет.

Выборы президента страны намечены на 14 мая. Несмотря на сокрушительные землетрясения, которые пережили жители Турции, дату голосования было решено не переносить. По данным социологических опросов, в настоящий момент небольшое преимущество имеет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.