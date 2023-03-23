В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оппонент Эрдогана выдвинут кандидатом на пост президента Турции

Максим Крюков
00:04 23.03.2023
Лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу поддержали шесть оппозиционных турецких партий.
Оппонент Эрдогана выдвинут кандидатом на пост президента Турции
© Фото: Alp Eren Kaya, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В Турции лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу был официально зарегистрирован как кандидат на пост президента страны. Ему выражают поддержку шесть оппозиционных турецких партий, которые надеются, что Кылычдароглу сумеет одержать победу над действующим главой государства Реджепом Тайпом Эрдоганом на предстоящих выборах.

По данным местного телеканала TRT Haber, у Центральной избирательной комиссии республики не возникло никаких вопросов касательно документов, которые представил Кылычдароглу и выдвинувшие его партии. Теперь политик сможет начать свою предвыборную кампанию.

Ранее стало известно, что турецкий президент и единый кандидат от «Республиканского альянса» Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут кандидатом на выборах главы государства. Соответствующее заявление подано в Высший избирательный совет.

Выборы президента страны намечены на 14 мая. Несмотря на сокрушительные землетрясения, которые пережили жители Турции, дату голосования было решено не переносить. По данным социологических опросов, в настоящий момент небольшое преимущество имеет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:17 Армия
Видео
Главный старшина Целуйко, которая отразила атаку на Севастополь, рассказала о беспилотниках противника
20:13 Армия
Видео
«Родной город будем защищать»: матрос Фалеева рассказала, как отразили атаку дронов на Севастополь
19:31 В стране и мире
Шойгу обсудил результаты реализации «Черноморской инициативы» с министром обороны Турции
18:05 Армия
Видео
Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море
17:40 В стране и мире
Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.