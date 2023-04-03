Бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР рассказали, как выдавливают врага под Кременной

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Под Кременной бойцы 2-го армейского корпуса, совместно с десантниками, продолжают выдавливать националистов с занимаемых позиций. Укрепления боевиков киевского режима находятся всего в сотне метров от наших бойцов. Штурмовики продвигаются к ним под прикрытием пулеметов.

«У них там наблюдательный пункт, я ночью в тепловизор смотрел. Видно, где точки теплые. В ответ в основном они стреляют из АГС и минометов, больше артиллерии. Сейчас не так, раньше было тут побольше», - признался пулеметчик 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Корж».

В лесу не смолкает канонада. Артиллерия поддерживает наступление из всех орудий. Крупный калибр бьет по укреплениям и второй линии обороны врага, не давая возможности поддерживать боевиков на линии соприкосновения. Передовые позиции обрабатывают минометы и автоматические гранатометы. За каждым подразделением закреплен определенный участок.

«Наступаем своим мотострелковым подразделением в своей полосе, поддерживаем огнем артиллерии, работаем по противнику танками, БМП, ведем отвлекающие действия. Сегодня идет снег, это наоборот нам в плюс, так как противник в свои наблюдательные приборы видит на меньшие расстояния. Он не может использовать такие огневые средства, как ПТУР. Соответственно, пехоте легче подбираться, штурмовать, подбегать. Сейчас погода нам помогает», - рассказал заместитель командира бригады 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Док».

Отбитые у националистов окопы, тут же занимают штурмовые группы. Их задача окопаться и подготовить огневые позиции, чтобы быть готовыми отбить контратаку противника. Работают бойцы зачастую прямо под обстрелом.

«По нам работают АГС и минометы, не давая укрепить наши позиции. Укрепляем, пережидаем и по новой», - отметил военнослужащий 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Лом».

Погода продолжает ухудшаться, тем не менее, штурмовики все-таки поднимают в небо «птичку». Действиями штурмовиков руководит командир роты, с воздуха проверены подходы к окопам, бойцы постепенно приближаются к блиндажу националистов. На призыв сдаться, враг отвечает стрельбой, блиндаж забрасывают гранатами.

«Мы посмотрели окопы противника, позиций пулеметчиков и снайперов обнаружено не было, затем повели группу, обнаружили противотанковые мины на перекрестке. Сейчас инженеры работают с ними, снимают эти мины», - сказал командир штурмовой роты 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Вятич».

Темпы наступления в кременских лесах остаются прежними, по 300-500 метров в сутки. Противник вынужден отступать все дальше. Еще неделю назад националистов отбросили к линии электропередачи, сейчас этот рубеж уже находится под нашим контролем. Боевой дух боевиков падает пропорционально продвижению наших войск, в отличие от наших парней, которые готовы гнать врага дальше.