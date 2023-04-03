Армия Армия Армия

Бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР рассказали, как выдавливают врага под Кременной

Валентин Гвоздев
05:00 03.04.2023
Бойцы штурмовых групп продвигаются вглубь обороны националистов, занимая их позиции под постоянным огнем минометов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Под Кременной бойцы 2-го армейского корпуса, совместно с десантниками, продолжают выдавливать националистов с занимаемых позиций. Укрепления боевиков киевского режима находятся всего в сотне метров от наших бойцов. Штурмовики продвигаются к ним под прикрытием пулеметов.

«У них там наблюдательный пункт, я ночью в тепловизор смотрел. Видно, где точки теплые. В ответ в основном они стреляют из АГС и минометов, больше артиллерии. Сейчас не так, раньше было тут побольше», - признался пулеметчик 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Корж».

В лесу не смолкает канонада. Артиллерия поддерживает наступление из всех орудий. Крупный калибр бьет по укреплениям и второй линии обороны врага, не давая возможности поддерживать боевиков на линии соприкосновения. Передовые позиции обрабатывают минометы и автоматические гранатометы. За каждым подразделением закреплен определенный участок.

«Наступаем своим мотострелковым подразделением в своей полосе, поддерживаем огнем артиллерии, работаем по противнику танками, БМП, ведем отвлекающие действия. Сегодня идет снег, это наоборот нам в плюс, так как противник в свои наблюдательные приборы видит на меньшие расстояния. Он не может использовать такие огневые средства, как ПТУР. Соответственно, пехоте легче подбираться, штурмовать, подбегать. Сейчас погода нам помогает», - рассказал заместитель командира бригады 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Док».

Отбитые у националистов окопы, тут же занимают штурмовые группы. Их задача окопаться и подготовить огневые позиции, чтобы быть готовыми отбить контратаку противника. Работают бойцы зачастую прямо под обстрелом.

«По нам работают АГС и минометы, не давая укрепить наши позиции. Укрепляем, пережидаем и по новой», - отметил военнослужащий 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Лом».

Погода продолжает ухудшаться, тем не менее, штурмовики все-таки поднимают в небо «птичку». Действиями штурмовиков руководит командир роты, с воздуха проверены подходы к окопам, бойцы постепенно приближаются к блиндажу националистов. На призыв сдаться, враг отвечает стрельбой, блиндаж забрасывают гранатами.

«Мы посмотрели окопы противника, позиций пулеметчиков и снайперов обнаружено не было, затем повели группу, обнаружили противотанковые мины на перекрестке. Сейчас инженеры работают с ними, снимают эти мины», - сказал командир штурмовой роты 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным «Вятич».

Темпы наступления в кременских лесах остаются прежними, по 300-500 метров в сутки. Противник вынужден отступать все дальше. Еще неделю назад националистов отбросили к линии электропередачи, сейчас этот рубеж уже находится под нашим контролем. Боевой дух боевиков падает пропорционально продвижению наших войск, в отличие от наших парней, которые готовы гнать врага дальше.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 В стране и мире
Видео
Расчет ЗРК «Бук» рассказал, как сбил экспериментальную «умную» бомбу США
03:48 В стране и мире
Кикина рассказала, как политическая ситуация отразилась на общении космонавтов
01:40 В стране и мире
Видео
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского
00:11 В стране и мире
Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось до 30
23:35 В стране и мире
Глава МАГАТЭ Гросси намерен в ближайшие дни посетить Россию
Популярное
«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.