Артиллеристы ВДВ под Кременной уничтожили боевиков с помощью тактики беглого огня

Артиллерийский расчет гаубицы МСТА-Б ВДВ РФ нанес точное попадание по укрепрайону националистов, заставив их бежать со своих позиций под Кременной. Огонь орудия корректировался с коптера.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ствольная артиллерия Воздушно-десантный войск (ВДВ) России ведет беглый огонь по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Кременная, ЛНР. Координаты цели приходят фактически в режиме реального времени. За короткое время нужно выпустить как можно больше снарядов до полного уничтожения противника.

Огонь гаубицы МСТА-Б по укрытой пехоте противника корректируется с квадрокоптера. После нескольких точных попаданий нашей артиллерии боевики бросают свои укрепления и бегут в тыл. С воздуха хорошо просматривается, как несколько верениц националистов спешно отступают.

В ночное время цели выявляются с помощью тепловизора. Работая в лесах, российские десантники не дают спуска противнику: отбивают атаки и наносят огневое поражение. Пехоту поддерживает бронетехника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танков Т-72А на правобережье Днепра. Наши танкисты с закрытых позиций нанесли огневое поражение живой силе и бронетехнике украинских боевиков.