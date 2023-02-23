Артиллеристы ВДВ под Кременной уничтожили боевиков с помощью тактики беглого огня
Ствольная артиллерия Воздушно-десантный войск (ВДВ) России ведет беглый огонь по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Кременная, ЛНР. Координаты цели приходят фактически в режиме реального времени. За короткое время нужно выпустить как можно больше снарядов до полного уничтожения противника.
Огонь гаубицы МСТА-Б по укрытой пехоте противника корректируется с квадрокоптера. После нескольких точных попаданий нашей артиллерии боевики бросают свои укрепления и бегут в тыл. С воздуха хорошо просматривается, как несколько верениц националистов спешно отступают.
В ночное время цели выявляются с помощью тепловизора. Работая в лесах, российские десантники не дают спуска противнику: отбивают атаки и наносят огневое поражение. Пехоту поддерживает бронетехника.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танков Т-72А на правобережье Днепра. Наши танкисты с закрытых позиций нанесли огневое поражение живой силе и бронетехнике украинских боевиков.