Разведчики «Отважных» показали брошенные националистами позиции в районе Кременной

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В окрестностях Кременной идут ожесточенные бои. Российские бойцы теснят украинских боевиков, которым все реже удается закрепиться на позициях. Об этом свидетельствуют брошенные националистами окопы, которые они даже не успевают обустроить. Удары по ним наносят из «Градов» и гаубиц. Российские артиллеристы работают в связке с разведчиками, которые и сообщают точные координаты опорных пунктов противника.

Дождь и туман - для работы на передовой оптимальные условия, так вероятность остаться незамеченными с воздуха значительно выше. Сейчас в окрестных лесах идут самые ожесточенные бои на направлении. Снаряды косят огромные деревья, как траву. Каждый день пейзаж здесь меняется до неузнаваемости. Чтобы не заплутать, бойцы помечают тропы специальными знаками, оставляют их сразу на нескольких деревьях. До позиций боевиков киевского режима не более 800 метров.

Леса под Кременной не дикие, а искусственные, деревья высажены ровными рядами, под определенным углом. Просветы могут тянуться на километры, поэтому укрытия, как такового эти посадки не дают. По дороге к нашим позициям можно встретить брошенные окопы боевиков. Что примечательно, их глубина с каждым разом становится все меньше, как следует закрепиться у них не получается, наступающие штурмовики заставляют националистов бежать дальше. Окопами националистов бойцы не пользуются из соображений безопасности, а вот разбирать их для укрепления своих не стесняются, так быстрее. К тому же долго находиться на одном месте здесь не безопасно.

«Обстановка стабильно напряженная, стреляют "Грады", но в основном, артиллерия. Наш взвод работает противотанковыми комплексами. Есть у нас ракеты, которые бьют до двух километров и есть, которые до четырех километров. С этого расстояния можем работать по пулеметным точкам, дотам и тд», - рассказал замкомандира противотанкового взвода 4-ой бригады 2-го армейского корпуса с позывным «Косяк».

Один только этот взвод за полгода уничтожил три танка, дюжину бронеавтомобилей, а также поразил более 50 дотов. На Кременском направлении бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса ежедневно наносят огневое поражение противнику. Работают в плотном контакте с разведчиками группировки «Отважные», которые и наводят артиллерию и танки на позиции врага.

«Чаще всего мы летаем беспилотниками. Наблюдаем противника, следим за его передвижениями. Находим колонны, блиндажи, окопы и наводим артиллерию», - отметил разведчик группировки «Отважные» с позывным «Татарин».

После дождя работу артиллерии снова можно корректировать с неба. 152-мм снаряд с характерным ревом уходит на позиции националистов. Цель поражена.