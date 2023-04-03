В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме намерены ужесточить наказание за терроризм

Сергей Лебедев
23:37 03.04.2023
Также депутаты хотят расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы.
В Госдуме намерены ужесточить наказание за терроризм
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Государственную думу России намерены внести поправки, которые ужесточают наказание за терроризм. Об этом сообщил глава комитета ГД РФ по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, будет предложено и расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Депутат отметил, что планируется ужесточить наказание за террористический акт, содействие террористической деятельности, пропаганду терроризма и по другим статьям, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 33 человека пострадали, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследуется по статье о теракте. По подозрению в причастности к взрыву задержали Дарью Трепову. В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство блогера спланировали спецслужбы киевского режима.

А 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия.

В ФСБ России уверены, что за подрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:30 В стране и мире
Видео
Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
18:34 Армия
Видео
Опубликованы кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации
17:19 В стране и мире
Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
Популярное
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.