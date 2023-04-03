В Госдуме намерены ужесточить наказание за терроризм

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В Государственную думу России намерены внести поправки, которые ужесточают наказание за терроризм. Об этом сообщил глава комитета ГД РФ по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, будет предложено и расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Депутат отметил, что планируется ужесточить наказание за террористический акт, содействие террористической деятельности, пропаганду терроризма и по другим статьям, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 33 человека пострадали, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследуется по статье о теракте. По подозрению в причастности к взрыву задержали Дарью Трепову. В Национальном антитеррористическом комитете считают, что убийство блогера спланировали спецслужбы киевского режима.

А 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия.

В ФСБ России уверены, что за подрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк.