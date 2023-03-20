Россия стала лидером по поставкам газа и нефти в Китай в начале года

РФ обошла по экспорту газа в КНР Туркменистан и Катар. По продажам нефти в Китай на втором месте Саудовская Аравия.

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Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР. Поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. По этому показателю РФ вышла на первое место, обойдя Туркменистан и Катар, а также Австралию.

Китайская таможня учитывала сумму экспорта топлива по газопроводу и в сжиженном виде. Рост поставок произошел как по трубопроводу «Сила Сибири» - почти до 2 млрд куб. м, так и в поставках СПГ - до 770 млн куб. м.

Объемы других крупнейших поставщиков газа в КНР, Туркменистана и Катара составили, соответственно, 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м. Австралия поставила 1,9 млрд куб. м.

Кроме того, РФ вышла в январе-феврале на первое место среди поставщиков нефти в КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая. По данным агентства, экспорт РФ этого энергоносителя в КНР вырос примерно на 9,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до $8,46 млрд. Объем составил 15,67 млн тонн.

Следом идут другие крупнейшие экспортеры нефти - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Бразилия.

В понедельник, 20 марта, начался трехдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания на пост главы государства. Си Цзиньпин в должности председателя КНР приезжает в Россию в третий раз.