Песков заявил, что Путина сразу проинформировали об убийстве военкора Татарского

В Кремле назвали произошедшее терактом, а также выразили соболезнования семье военкора.

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Президенту России Владимиру Путину сразу доложили об убийстве Владлена Татарского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля назвал произошедшее терактом, а также выразил соболезнования семье погибшего военкора.

«Есть данные о том, что... украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта. Естественно, это является терактом», - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в настоящий момент следствие находится в активной фазе. Он отметил «достаточно энергичные шаги» правоохранителей, которым уже удалось задержать подозреваемую в совершении подрыва.

Накануне, 2 апреля, взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении в это время проходил творческий вечер с военкором Татарским.

По данным Национального антитеррористического комитета, теракт спланировали украинские спецслужбы.