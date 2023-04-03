Песков заявил, что Путина сразу проинформировали об убийстве военкора Татарского
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили об убийстве Владлена Татарского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля назвал произошедшее терактом, а также выразил соболезнования семье погибшего военкора.
«Есть данные о том, что... украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта. Естественно, это является терактом», - сказал Песков.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в настоящий момент следствие находится в активной фазе. Он отметил «достаточно энергичные шаги» правоохранителей, которым уже удалось задержать подозреваемую в совершении подрыва.
Накануне, 2 апреля, взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении в это время проходил творческий вечер с военкором Татарским.
По данным Национального антитеррористического комитета, теракт спланировали украинские спецслужбы.