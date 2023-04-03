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МИД РФ: отсутствие реакции в мире на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры показательно

Ян Брацкий
00:42 03.04.2023
Ранее настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест.
МИД РФ: отсутствие реакции в мире на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры показательно
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency Globallookpress
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Отсутствие решительной реакции со стороны международных организация на творимый официальным Киевом произвол в отношении Киево-Печерской лавры показательно. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации. На Смоленской площади обратили внимание, что церковные и светские власти неоднократно обращали внимание мирового сообщества на нарушение гражданских прав верующих.

«Отсутствие решительной реакции со стороны адресатов из числа руководителей международных организаций весьма показательно», - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры и принудительному изгнанию монахов. Происходящее с подачи киевских властей патриарх назвал вопиющим попранием прав и свобод граждан.

Напомним, Киево-Печерская лавра получила предписание, согласно которому до 29 марта монахи обязаны покинуть свои кельи. Настоятель лавры митрополит Павел ответил, что монахи будут бороться и отстаивать свои права. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти глумятся над православием, пока цивилизованные безмолвствуют.

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