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Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам

Анна Касаткина
16:50 03.04.2023
Изменение позиции Пекина еще больше затруднит переговоры о мирном договоре между Токио и Москвой, пишет издание.
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, GlobalLookPress
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Китай поменял свою позицию по принадлежности южной части Курильских островов впервые за почти 60 лет - страна решила занять нейтралитет, что еще больше сблизило Москву и Пекин. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к китайской стороне.

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выразил Японии поддержку по вопросу принадлежности Южных Курил, после этого Китай эту тему не поднимал.

Как пишет Kyodo, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в марте китайский лидер Си Цзиньпин указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон». Источники издания считают, что изменение позиции Пекина способствует укреплению уверенности Москвы и еще больше затруднит переговоры о мирном договоре. Российская сторона также предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, так как они имеют статус особой экономической зоны.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор из-за территориального спора на Курилах. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких островов Малой Курильской гряды, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно заявляла, что для нее территориальный вопрос Курил окончательно закрыт, так как российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После начала российской спецоперации в Донбассе японские власти присоединились к санкциям коллективного Запада и ввели собственные ограничения. В ответ Москва прекратила все переговоры с Токио о заключении мирного договора, остановила безвизовые поездки японских граждан на Курилы и заявила о выходе из договора о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

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