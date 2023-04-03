Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
По словам очевидца, воздушное судно при падении врезалось носом в землю.
© Видео: vlg_sos, Telegram © Фото: vlg_sos, Telegram
Легкомоторный самолет рухнул недалеко от населенного пункта Стандартный в Волгоградской области, сообщает Южная транспортная прокуратура.
По данным ТАСС, пилот в результате авиационного происшествия погиб.
«Упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», - приводятся слова собеседника агентства.
В настоящий момент выясняется причина произошедшего, устанавливаются обстоятельства ЧП.
Очевидец снял на видео место трагедии. По его словам, воздушное судно при падении врезалось носом в землю.
В мае прошлого года человек погиб после крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае.