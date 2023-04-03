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Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области

Анна Назайкина
15:37 03.04.2023
По словам очевидца, воздушное судно при падении врезалось носом в землю.
© Видео: vlg_sos, Telegram © Фото: vlg_sos, Telegram
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Легкомоторный самолет рухнул недалеко от населенного пункта Стандартный в Волгоградской области, сообщает Южная транспортная прокуратура.

По данным ТАСС, пилот в результате авиационного происшествия погиб.

«Упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», - приводятся слова собеседника агентства.

В настоящий момент выясняется причина произошедшего, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Очевидец снял на видео место трагедии. По его словам, воздушное судно при падении врезалось носом в землю.

В мае прошлого года человек погиб после крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае.

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