В стране и мире Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области Анна Назайкина По словам очевидца, воздушное судно при падении врезалось носом в землю. © Видео: vlg_sos, Telegram © Фото: vlg_sos, Telegram Читайте нас на: Легкомоторный самолет рухнул недалеко от населенного пункта Стандартный в Волгоградской области, сообщает Южная транспортная прокуратура. По данным ТАСС, пилот в результате авиационного происшествия погиб. «Упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», - приводятся слова собеседника агентства. В настоящий момент выясняется причина произошедшего, устанавливаются обстоятельства ЧП. Очевидец снял на видео место трагедии. По его словам, воздушное судно при падении врезалось носом в землю. В мае прошлого года человек погиб после крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае. Экспертное мнение и аналитика