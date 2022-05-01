Один человек погиб после крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае

По данным следствия, на борту самолета находилось два человека, один из них доставлен в больницу.

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В Красноярском крае в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека. По данным следствия, один человек в результате крушения погиб, второго доставили в медицинское учреждение.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - передает Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СК РФ.

Также отмечается, что на место трагедии выехала следственная группа для установления числа всех пострадавших, а также причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее один человек погиб шестеро пострадали из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье. Вертолет жестко приземлился на аэродроме в Забайкальском крае, при ударе о землю загорелся и полностью разрушился.