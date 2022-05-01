Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском
В результате трагедии один человек погиб, еще один пострадал.
© Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае. Также прокуратура опубликовала фотографии с места падения воздушного судна. Судя по фотокадрам, самолет разбился в лесу, его обломки разбросан по округе.
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