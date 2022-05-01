В стране и мире Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском Елизавета Потейчук В результате трагедии один человек погиб, еще один пострадал. © Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Читайте нас на: Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае. Также прокуратура опубликовала фотографии с места падения воздушного судна. Судя по фотокадрам, самолет разбился в лесу, его обломки разбросан по округе. «По данному факту Красноярским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия», - говорится на сайте ведомства. © Западно-Сибирская транспортная прокуратура Напомним, в Красноярском крае в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека. По данным следствия, один человек в результате крушения погиб, второго доставили в медицинское учреждение. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика