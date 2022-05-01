В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском

Елизавета Потейчук
16:22 01.05.2022
В результате трагедии один человек погиб, еще один пострадал.
Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском
© Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Читайте нас на:

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Красноярском крае. Также прокуратура опубликовала фотографии с места падения воздушного судна. Судя по фотокадрам, самолет разбился в лесу, его обломки разбросан по округе.

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«По данному факту Красноярским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия», - говорится на сайте ведомства.

Напомним, в Красноярском крае в районе деревни Голубевка потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека. По данным следствия, один человек в результате крушения погиб, второго доставили в медицинское учреждение. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 В стране и мире
Еще 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе
14:45 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке регионов РФ в условиях санкций
12:23 Армия
Видео
Российские ПВО сбили за сутки два украинских Су-24М, 12 БПЛА и две ракеты «Точки-У»
11:41 Армия
Видео
ВКС РФ за ночь поразили семь объектов ВСУ высокоточным оружием
11:09 В стране и мире
Мишустин подписал указ о снижении ставки льготной ипотеки до 9%
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.