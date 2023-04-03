Ветеран «Альфы» Попов: подозреваемая в убийстве Татарского могла получить предоплату

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов предположил, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, могла получить предоплату. По его мнению, финансовое положению девушки в последнее время улучшилось.

«У девушки в последнее время появились средства, она как-то хорошо начала жить относительно зарплаты, которую получала. Различные признаки свидетельствуют о том, что она получила предоплату за свой акт и была в ведении того, что делала и какие последствия будут», - сказал он в беседе со «Звездой».

Официального подтверждения слов Попова о том, что Трепова получила предоплату за свои действия, нет. Также отсутствуют данные, говорящие о том, что девушка знала, что статуэтка, которую она принесла на встречу с блогером, была заминирована.

Ранее Трепова заявила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась. По словам девушки, ее задержали за то, что она просто находилась на месте убийства военкора. В настоящее время с задержанной работают следователи.

Напомним, взрывное устройство сработало накануне в петербургском кафе на Университетской набережной. Погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В этом заведении он проводил творческий вечер. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.