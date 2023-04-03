Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского

В своем обращении Святейший Патриарх Кирилл призвал оставаться едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента и блогера Максима Фомина (Владлена Татарского). Трагедия произошла накануне вечером в одном из кафе Санкт-Петербурга.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Патриарх призвал оставаться сплоченными перед лицом исходящей от террористов угрозы. Последние, по его словам, стремятся посеять в обществе страх. В минувшее воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В это время внутри помещения проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате взрыва сам военкор погиб, еще 30 человек пострадали, 24 доставлены в лечебницы с травмами различной степени тяжести.

Спустя несколько часов стало известно о задержании подозреваемой в совершении преступления. По версии следствия, это жительница Петербурга, которая принесла на встречу подарочную статуэтку с вмонтированным внутрь взрывным устройством. Сейчас ее допрашивают следователи, устанавливаются мотивы и подробности случившегося.