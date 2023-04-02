«Интерфакс»: задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского

В результате теракта в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга пострадали 25 человек.

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По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского задержана жительница Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Подозреваемой 26 лет, обстоятельства ее задержания не сообщаются. Известно, что девушку уже доставили на допрос к следователю. По предварительной версии, она принесла бюст Татарского с вмонтированным взрывным устройством.

Напомним, этим вечером в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В момент трагедии в помещении проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским. На творческий вечер пришли десятки человек. По последним данным, 25 из них пострадали, 19 госпитализированы.