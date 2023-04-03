Военный эксперт Литвиненко рассказал, как «Солнцепеки» изменят боевой потенциал ВДВ

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Военный эксперт, артиллерист, кандидат военных наук Виктор Литвиненко рассказал «Звезде», как получение «Солнцепеков» изменит боевой потенциал ВДВ.

«Термобарический боеприпас - основа этой системы. Он выжигает ниши, подвалы, пещеры, блиндажи, укрытого типа траншеи. Ничего живого не остается за счет не только температуры, но и избыточного давления», - заметил эксперт.

Литвиненко предположил, что тяжелые огнеметные системы будут применяться в составе взводов, чтобы в случае выхода из строя одной из машин подразделение не оставалось без огневой поддержки.

По его словам, возможности ВДВ увеличатся «необычайно» при действиях в городской застройке, потому что от такой системы намного сложнее надежно скрыться в укреплениях, которых при городских боях у противника обычно предостаточно.

Ранее командир «Солнцепеков» рассказал, как выглядит зона поражения после залпа ТОС-1А.