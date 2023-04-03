Убывающим в зону спецоперации бойцам ВДВ передали новейшие ТОС-1А «Солнцепек»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Саратовской области подразделениям Воздушно-десантных войск передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Торжественная церемония состоялась в одном из соединений войск РХБЗ.

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», - отметил начальник службы РХБЗ ВДВ, гвардии полковник Алексей Гончаров.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» активно применяются в ходе специальной военной операции и показывают беспрецедентный результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов и позиций националистов.

«Тяжелые огнеметные системы во время выполнения боевых задач показали свою актуальность. Всем известно, что подразделения ВДВ выполняют самые сложные боевые задачи во всех конфликтах. Крылатая пехота нуждается в мощной огневой поддержке, находясь на переднем крае», - сказал один из военнослужащих ВДВ.

На минувшей неделе Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации. Бойцы РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

До этого украинские силовики признались, что выжить при залпе российских «Солнцепеков» невозможно. ТОС выжигают все что можно, отметил один из них. Кроме того, преимущество ВС РФ в артиллерии негативно сказывается на положении боевиков на всем протяжении линии соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.