Командир «Солнцепеков» рассказал, как выглядит зона поражения после залпа ТОС-1А

Термобарические снаряды уничтожают любые фортификационные сооружения и укрепрайоны, не оставляя шансов живой силе противника и бронетехнике.

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Бойцы Воздушно-десантных войск рассказали о последствиях применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Сокрушительные удары наносятся 220-мм термобарическими снарядами, выжигая заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

«Работаем круглосуточно, уничтожая опорные пункты националистов, способствуя продвижению Воздушно-десантных войск. В день у нас минимум по два выезда, расход боеприпасов большой, эффективность большая. Там, где мы нанесли удар, живого места не остается», - рассказал командир боевой машины Николай.

Применение огнеметных систем позволяет не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов, так как снаряды способны проникнуть в самые защищенные объекты и легко бронированную технику, после чего гарантировано уничтожать их. Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника, боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения.

Ранее в Саратовской области подразделениям Воздушно-десантных войск передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Торжественная церемония состоялась в одном из соединений войск РХБЗ. Этому грозному оружию нет равных, а его применение сеет панику в рядах неприятеля, что только приближает нашу победу, заявил на церемонии передачи техники начальник службы РХБЗ ВДВ Алексей Гончаров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.