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Кремль: Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая

Тимур Шерзад
12:08 03.04.2023
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая, в воскресенье.
Кремль: Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле сообщили, что Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая, во вторник. 

Парад будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На него, как заявили на сайте Кремля, открыта аккредитация для российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России.

Также в Кремле отметили, что 7 мая, в воскресенье, состоится генеральная репетиция парада.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Параде Победы в Москве примут участие более 10 тысяч человек.

До этого «Звезда» публиковала кадры выдвижения «Ярсов» Тейковского соединения в подмосковное Алабино. Там они проводят тренировки для Парада Победы на Красной площади.

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