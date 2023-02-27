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«Ярсы» Тейковского соединения движутся в Алабино для Парада Победы на Красной площади

Олег Лавров
13:18 27.02.2023
Стратегических ракетчиков, отправившихся в Подмосковье, ждут ежедневные тренировки - на параде все должно быть идеально.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир полка обходит личный состав. Шасси каждой мобильной пусковой установки «Ярс» неоднократно проверяли. За рулем механики-водители минимум с 10-летним стажем. За передвижением сухопутных гигантов наблюдал Олег Лавров.

«Прошли планомерную подготовку к параду Великой Победы, обслужили шасси своевременно и в полном объеме», - заявил командир группы подготовки пуска Тейковского ракетного соединения Михаил Киреев. 

Технику из Тейковского ракетного соединения перебрасывают в Алабино. Эти «Ярсы» примут участие в Параде Победы на Красной площади. До этого на подмосковном полигоне будут проходить ежедневные тренировки. Заставить 100-тонные восьмиосевые тягачи двигаться синхронно - задача не из легких.

Командир дивизиона дает команду на совершение марша. Под знакомые каждому оркестровые аккомпанементы техника покидает территорию части.

По пути механики-водители автономных пусковых установок останавливаются для плановых и контрольных осмотров техники. Протяженность марша с железнодорожными переездами, эстакадами и крутыми поворотами - более 400-километров.

«Обычно при несении боевого дежурства подвижные комплексы меняют полевые позиции ночью, чтобы движение колонны максимально было сложно отследить. Сейчас же техника, отправившаяся на парад, перемещается по дорогам общего пользования посреди бела дня. Максимальная скорость колонны не превышает 40 километров в час», - прокомментировал корреспондент.

Маршрут следования пролегает по территориям Ивановской, Владимирской и Московской областей. К вечеру «Ярсы» появятся на МКАД. Пока один из полков дивизии будет вести подготовку к Параду Победы, ракетчики других полков этого соединения продолжают нести боевое дежурство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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