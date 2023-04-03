Задержана подозреваемая в подрыве военкора Татарского в Петербурге

© Видео: СК РФ © Фото: Russian Investigative Committee, Global Look Press, GlobalLookPress

Задержана подозреваемая в причастности к подрыву кафе в Санкт-Петербурге, где накануне погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как утверждается, Дарью Трепову удалось задержать сотрудникам СК вместе с оперативниками.

В минувшее воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В этот момент в заведении шла встреча с Татарским. На творческом вечере присутствовали десятки человек. По последним данным, количество пострадавших достигло 32.

Ранее в СМИ появились данные, что девушка принесла в кафе статуэтку, которую вручили Татарскому. Утверждалось, что именно внутри фигурки находилось взрывное устройство.