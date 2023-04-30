Эрдоган дал большое интервью после новостей о болезни

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после перенесенного желудочного гриппа дал интервью местным телеканалам. Лидер страны заявил, что чувствует себя хорошо.

«Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах», - сказал он.

В четверг, 27 апреля, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние здоровья Эрдогана оценивается как хорошее. Он добавил, что в кратчайшие сроки турецкий лидер возобновит свою программу.

В тот же день Владимир Путин вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую» в турецком ильче Гюльнар. Российский лидер первым поприветствовал своего коллегу, помахав рукой.