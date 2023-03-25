Украинские боевики заявили, что при залпе российского «Солнцепека» невозможно выжить

Отмечается, что превосходство артиллерии ВС РФ плохо сказывается на положении украинских боевиков в районе Артемовска.

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российские ТОС «Солнцепек» выжигают вражеские позиции в зоне спецоперации, не оставляя шансов украинским военным. Об этом они рассказали в беседе с изданием «Страна.ua».

«При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все что можно», - сказал один из них.

В материале издания также отмечается, что преимущество артиллерии ВС РФ негативно сказывается на положении украинских боевиков в районе Артемовска и оставило их без большей части дорог, которые идут в город.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как российские бойцы используют эти огнеметные системы в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. «Солнцепек» уничтожает врага высочайшими температурами и давлением. Воздействие оказывается и на живую силу, и на укрепления.