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Россиянин Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в тай-брейке финала чемпионата мира по шахматам с призовым фондом 2 млн евро, который проходил в Астане.

Матч за шахматную корону начался 9 апреля. Первые 14 партий завершились со счетом 7:7. Следующие три в быстрые шахматы также закончились вничью. Все решилось в четвертом рапиде. Победитель получит 55% от суммы призового фонда.

Ян Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года, двукратным чемпионом России (2010 и 2020) и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013 и 2019).

Для Дин Лижэня из КНР это уже 17-я победа на чемпионате мира по шахматам.

Ранее эксперт Ким назвал главные преимущества перехода РФ в Азиатскую шахматную федерацию.

В феврале 2023 года ФШР была принята в состав Азиатской шахматной федерации. Это решение, вызванное жесткими мерами в отношении российских шахматистов со стороны Европейского шахматного союза, поддержали 80% делегатов. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал это событие историческим.