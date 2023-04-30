Число погибших от удара украинских боевиков в Брянской области возросло до четырех

Удар пришелся по жилому сектору, начался пожар, который полностью уничтожил один дом.

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В результате обстрела украинскими националистами Брянской области погибли четыре человека. Нападению подвергся поселок Суземка. Инцидент произошел в ночь на 30 апреля.

В регионе введен режим ЧС. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он добавил, что под завалами обнаружены еще два человека, они доставлены в медучреждение.

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан. Они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», - сообщил глава регионе в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалась предварительная информация, согласно которой, нападение со стороны украинских неонацистов пришелся на жилой сектор. Начался пожар, полностью был уничтожен один дом, еще два разрушены частично.