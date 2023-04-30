Два жителя брянского поселка Суземка погибли в результате украинского удара

При обстреле поселка были разрушены несколько домов.

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Число жертв украинского удара по брянскому поселку Суземка достигло двух человек. Данными о последствиях обстрела поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей», - сообщил глава региона в Telegarm-канале.

По предварительной информации, удар со стороны Украины пришелся на жилой сектор, начался пожар, полностью был уничтожен один дом, еще два дом разрушены частично. На месте трагедии работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о диверсионной группе националистов, проникшей на территорию Брянской области и обстрелявшей автомобиль с детьми. Находившийся в машине мальчик Федор вывел в безопасное место двух девочек-попутчиц, а сам получил ранение. За героический поступок подростка наградили медалью «За Отвагу».