Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попытке незаконного пресечения границы со стороны Украины
Губернатор области сообщил, что нарушитель подорвался на мине.
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В Брянской области совершена попытка незаконного пресечения границы. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», - написал глава области в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что нарушитель подорвался на созданной российскими военнослужащими заминированной защитной линии.
Ранее в Брянской области был задержан украинский пилот, который незаконно пересек границу России. Мужчина заключен под стражу.