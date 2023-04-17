В стране и мире Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попытке незаконного пресечения границы со стороны Украины Игнат Далакян Губернатор области сообщил, что нарушитель подорвался на мине. © Фото: Bastiaan Slabbers, ZUMAPRESS.com, GloballookPress Читайте нас на: В Брянской области совершена попытка незаконного пресечения границы. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», - написал глава области в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что нарушитель подорвался на созданной российскими военнослужащими заминированной защитной линии. Ранее в Брянской области был задержан украинский пилот, который незаконно пересек границу России. Мужчина заключен под стражу. Экспертное мнение и аналитика